Man van zwangere ‘Riverdale’-actrice vraagt scheiding aan SDE

28 juli 2020

10u07

Bron: ANP 2 Celebrities Drie dagen nadat actrice Vanessa Morgan (28) bekendmaakte dat zij zwanger is van haar eerste kind, blijkt dat haar echtgenoot Michael Kopech (24) een scheiding heeft aangevraagd. Volgens Amerikaanse media deed hij dat al op 19 juni.

In het Instagrambericht waarmee Vanessa haar babynieuws deelde, noemde ze haar man niet. Wel schreef ze bij de foto's van haar gender reveal party: "Kleintje, je bent met zoveel liefde gemaakt." Op de beelden was haar echtgenoot niet te zien. Het stel was twee jaar samen en stapte begin januari in het huwelijksbootje.

Michael is honkballer bij de Chicago White Sox. Zijn club maakte half juli bekend dat hij om persoonlijke reden dit seizoen niet zou spelen. Een woordvoerder van Vanessa liet maandag aan de Chicago Tribune weten dat Michael de vader is van het zoontje dat de actrice in januari verwacht. Verder wilde de zegsman geen commentaar geven.

