Man van Pink spreekt dreigende taal na bosbranden: "Plunderaars zullen neergeschoten worden"

14 november 2018

09u35

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Nu duizenden mensen hun huizen moesten verlaten door de bosbranden in Californië, duiken er steeds meer plunderaars op. Die breken in in de geëvacueerde panden en gaan op zoek naar waardevolle voorwerpen. Carey Hart, de man van zangeres Pink, heeft alvast een niet mis te verstane boodschap voor de dieven: “Alle plunderaars zullen neergeschoten worden.”

Carey gelooft hard in het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet: die geeft burgers het recht om wapens te bezitten en te dragen. En hij vindt dat die in dit geval ook gebruikt mogen worden: op Instagram postte de professionele motorcrosser een foto met daarop een tiental mannen met zonnebrillen en sjaals voor hun gezicht. Ze zwaaien allemaal met een wapen en houden een spandoek vast met de tekst ‘looters will be shot on site’ - een slogan met een schrijffout, want eigenlijk wordt ‘shot on sight’ bedoeld. Vrij vertaald: plunderaars zullen meteen neergeschoten worden als ze gezien worden.

“Het is bedroevend dat sommige mensen profiteren van anderen in tijden van crisis”, schreef Hart erbij. “Terwijl de branden in Malibu nog woeden, zijn sommige bewoners achtergebleven om hun eigendom te beschermen tegen het vuur. Er zijn plunderaars opgemerkt die inbreken in huizen. Wel, als jij een plunderaar bent, denk dan twee keer na voor je naar Malibu trekt”, dreigt hij. Hij voegde er de hashtags #DefendYourLand en #2ndamendment aan toe.

Pink en haar man moesten hun villa in Malibu van 11 miljoen dollar dollar verlaten. De zangeres is een van de 250.000 geëvacueerde bewoners van Zuid-Californië. Zo’n 100.000 ha ging al in de vlammen op. De plaatselijke politie gaf ook al een statement vrij over het plunderprobleem: “Blijf weg uit de getroffen gebieden en laat de hulpdiensten hun werk doen. Mensen die aangetroffen worden op plaatsen waar ze niets te zoeken hebben, kunnen gearresteerd worden.”