Man van comédienne Amy Schumer heeft autismespectrumstoornis: “Hij kan niet liegen. Als dat geen droomman is.” SD

19 maart 2019

20u03 0 Celebrities Comédienne Amy Schumer (37) heeft in haar nieuwe Netflix-special ‘Amy Schumer: Growing’ vertelt over haar echtgenoot Chris Fischer, die een autismespectrumstoornis heeft.

“Ik wist van in het begin dat het brein van mijn man anders is dan het mijne", vertelt de 37-jarige comédienne in ‘Amy Schumer: Growing’. “Ik moet even opnieuw beginnen, ik wil dit juist krijgen omdat ik zoveel van hem hou. Mijn man kreeg de diagnose van wat vroeger het syndroom van Asperger werd genoemd. Hij heeft een autismespectrumstoornis. Hij bevindt zich ergens op het spectrum. En er waren al heel vroeg tekenen.”

Vervolgens vertelt ze over hoe ze tijdens een wandeling met Fischer viel. “Negen van de tien mensen zouden uitroepen: ‘Oh god, alles oké?’ Misschien eerder tien van de tien mensen ... Maar in plaats daarvan deed mijn man... hij bevroor en werd een vuurtoren, die zijn mond opende en sloot. Ik herinner me dat ik op de grond lag en naar hem opkeek. Ik was niet kwaad, ik dacht gewoon: ‘Huh’. En zo zijn er nogal veel ‘huh’-momenten, weet je?”

Toch hielden die momenten haar niet tegen om halsoverkop verliefd te worden. In februari 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje, amper drie maanden nadat ze voor het eerst op een afspraakje gespot werden. “Eens hij de diagnose kreeg, besefte ik hoe grappig het eigenlijk wel was. Alle eigenschappen die duidelijk maakten dat hij de stoornis had, waren alle redenen waarom ik stapelverliefd op hem ben geworden. Dat is de waarheid. Hij zegt wat hij denkt. Hij is zo eerlijk. Hij maakt zich geen zorgen om maatschappelijke normen of om wat je verwacht dat hij zal zeggen of doen.”

En dat heeft zowel voordelen als nadelen, zo blijkt. “Als ik hem vraag: ‘Ziet dit er afschuwelijk uit?’, dan zegt hij: ‘Ja! Je hebt genoeg andere kleren. Waarom draag je die niet?’ Maar aan de andere kant zorgt hij er ook voor dat ik me mooier voel dan iemand me ooit heeft doen voelen, in heel mijn leven. En hij kan niet liegen! Als dat geen droomman is?!”

Schumer en Fischer verwachten momenteel hun eerste kindje samen.