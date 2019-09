Man opgepakt in verband met de dood van rapper Mac Miller SDE

17u09 0 Celebrities Bijna een jaar geleden stierf rapper Mac Miller op 26-jarige leeftijd aan een overdosis drugs. Nu is een Amerikaanse man gearresteerd voor het verkopen van vervuilde drugs aan de rapper, twee dagen voor diens overlijden.

Dealer Cameron James Pettit (28) zou Mac Miller vervalste oxycodonpillen verkocht hebben, met daarin de stof fentanyl, in plaats van de pijnstiller oxycodon waarom de rapper gevraagd had. Twee dagen later overleed Miller, door de combinatie van alcohol, cocaïne en fentanyl. Dodelijk, zegt aanklager Nick Hanna. “Fentanyl die vermomd wordt als een echt geneesmiddel is een moordenaar, en dat wordt elke dag opnieuw bewezen in Amerika. Drugs met daarin de goedkope maar krachtige stof fentanyl zijn steeds gebruikelijker, en we zijn het aan de slachtoffers en hun families verplicht om de drugsdealers die deze sterfgevallen veroorzaken, agressief aan te pakken.”

Ze willen dus een voorbeeld stellen met Pettit. In de bewijslast zijn onder meer berichten van de dealer te vinden die hij op Instagram plaatste, net na de dood van Miller. “Ik denk dat ik waarschijnlijk niets zou moeten schrijven ... Gewoon om slim te zijn”, staat in een van de berichten te lezen. In een ander bericht reageert Pettit op het nieuws, met een eerdere aanklacht over drugsdealen in gedachten: “Het gaat niet goed met me. Ik zal waarschijnlijk in de gevangenis sterven.” Wanneer hij veroordeeld wordt, kan Pettit een maximum gevangenisstraf van 20 jaar krijgen.

Miller was een erg talentvolle rapper. Hij kampte al langer met een drank- en drugsverslaving. Dit zou ook de reden van de breuk met Ariana Grande een half jaar daarvoor zijn geweest.