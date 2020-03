Man Nicki Minaj geregistreerd als zedendelinquent MVO

10 maart 2020

16u07

Bron: ANP 0 Celebrities Kenneth Petty, de echtgenoot van Nicki Minaj, heeft zich bij de staat Californië laten registeren als zedendelinquent. Petty werd vorige week opgepakt omdat hij dit nog niet had gedaan, terwijl dat verplicht is bij een veroordeling.

De man van Nicki werd in 1995 in New York veroordeeld voor poging tot verkrachting. Volgens Minaj stak het anders in elkaar. “Hij was 15, zij 16. Ze hadden een relatie. Dus maak ervan wat je wilt maar niemand kan mijn leven overhoop gooien,” liet de rapper ruim een jaar geleden weten.

De zaak kwam aan het licht toen Petty in november werd aangehouden vanwege een verkeersovertreding, waarna de dienstdoende agent erachter kwam dat hij als zedendelinquent stond geregistreerd in New York maar niet in Californië.