Man die George Clooney van zijn sokken reed: "Ik had de zon in mijn ogen" TK

12 juli 2018

14u24

Bron: ANP 0 Celebrities De man die eerder deze week betrokken was bij een auto-ongeluk met George Clooney, was verblind door de zon. Hij zag de scooter van Clooney pas op het laatste moment. De filmster heeft even in het ziekenhuis in Olbia gelegen, maar kon daarna terug naar zijn huurhuis in Sardinië.

De chauffeur heeft aan de Italiaanse krant Corriere della Sera verteld dat hij de ster niet had gezien. "Ik kon niets zien, ik had de zon in mijn ogen", zegt hij. "Ik begon net te draaien, ik was slechts een klein stukje over de witte lijn gegaan. Ik ben in shock. Het gebeurde allemaal zo snel." De man herkende Clooney pas toen hij zijn helm afdeed. "Ik probeerde rustig te blijven, ik was bang dat hij veel pijn zou hebben," voegt hij eraan toe.

Videobeelden van het ongeval laten zien dat Clooney over de voorkant van zijn scooter vloog nadat hij de auto van de loodgieter raakte. Hij kwam tegen de voorruit terecht, waardoor het glas barstte. Daarna viel hij op de grond. Een getuige van het ongeluk vertelt aan de krant: "Hij schreeuwde en in eerste instantie leek het alsof hij zijn benen niet kon bewegen."

De 57-jarige filmster zou op weg zijn geweest naar zijn werk. Hij filmt in Sardinië een televisiebewerking van de roman 'Catch-22' van Joseph Heller.

