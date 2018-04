Man (35) hackte accounts Sophie Hilbrand en viel haar contacten lastig Victor Schildkamp

30 april 2018

18u25 0 Celebrities De Nederlandse programmamaker Sophie Hilbrand is een van de mensen van wie de Facebook- en e-mailaccount is gehackt door een 35-jarige man.

Matthieu M. uit het Nederlandse Houten stuurde onder haar naam berichten rond. "En hij verzamelde telefoonnummers van mensen die hij vervolgens ging bellen, kijken of ze opnemen of zo," aldus Hilbrand.

M. staat overmorgen voor de rechter in Amsterdam. Zijn zaak staat los van de zaak rond het Almeerse VVD-lid Mitchell van der K., van wie half april bekend werd dat hij de computers van tientallen vrouwen wist binnen te dringen. Tot de slachtoffers van Van der K. behoorden onder anderen tophockeyster Fatima Moreira de Melo en vlogster Laura Ponticorvo.

Niet gechanteerd

Ook in de zaak rond Matthieu M. zouden meer bekende Nederlanders slachtoffers zijn. Waar Van der K. duidelijk op zoek lijkt te zijn geweest naar naaktfoto's, zijn de bedoelingen van M. vooralsnog onduidelijker.

"Hij stuurde berichten uit mijn naam naar allerlei mensen en verzamelde veel telefoonnummers van bekenden die hij dan ging bellen", vertelt Sophie Hilbrand. "Hij deed dan geloof ik voorkomen dat ik alleen op een hotelkamer zat, of zo. Maar ik ben niet gechanteerd of bedreigd of iets dergelijks. Echt ernstig was het in dat opzicht niet, maar wel heel vervelend. En ik voel me natuurlijk wel verantwoordelijk naar al die mensen die hij lastigviel en van wie hij contactgegevens had."

Volgens Gerard Spong, de advocaat van M., had zijn cliënt niet veel kwaads in de zin.