Mama Sylvester Stallone (98), die de toekomst las uit je billen, overleden

22 september 2020

08u56 1 Celebrities Jackie Stallone, de moeder van Sylvester Stallone (74), is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar jongste zoon, zanger Frank (70).

“Deze ochtend zijn m'n broers en ik onze moeder Jackie Stallone verloren", schrijft jongste zoon Frank op sociale media. “Ze was moeder van vier kinderen: Tommy, Silvester, Frankie en m'n overleden zus Toni Ann. Ze was een opmerkelijke vrouw, die elke dag onbevreesd en met veel pit tegemoet trad. Het was moeilijk om haar niét leuk te vinden, want ze was erg excentriek en flamboyant." Volgens Frank overleed z'n moeder in haar slaap - “Net zoals ze had gewenst." Ze laat zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen na.

Drie van haar kinderen mogen dan in de showbizz zijn beland, maar Jackie zelf was ook geen onbekende. Zo was ze een van de oprichters van G.L.O.W. - ‘The Gorgeous Girls of Wrestling’ - een tv-show waarin vrouwen met elkaar worstelden. Over die reeks is trouwens onlangs nog een Netflix-serie gemaakt.

Ze opende ook haar eigen fitnesszaak, Barbella’s, die enkel toegankelijk was voor vrouwen. Maar Jackie is vooral bekend voor haar interesse in astrologie. De laatste jaren specialiseerde ze zich bovendien in het ‘lezen’ van billen. Aan de hand daarvan zou ze de toekomst kunnen voorspellen, zoals Astrid Coppens en haar broer Lau al eens uitprobeerden in ‘Astrid in Wonderland’.