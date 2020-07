Mama Lindsay Lohan gaat trouwen met man die ze nog nooit in het echt zag: “Als ‘t goed zit, dan weet je het gewoon” SDE

13 juli 2020

21u55 0 Celebrities Dina Lohan (57), de moeder van actrice Lindsay Lohan (34), stapt binnenkort in het huwelijksbootje. Alleen: ze heeft haar verloofde Jesse Nadler nog nooit in het echt gezien.

Zo'n jaar geleden maakte Dina Lohan, de moeder van Lindsay Lohan, bekend dat ze een relatie had met Jesse Nadler. Niet zo bijzonder zou je denken, ware het niet dat Dina haar vriend nog nooit in het echt ontmoet had. Nog steeds niet trouwens, al is het koppel ondertussen wel verloofd. Jesse stelde de vraag via FaceTime. “We waren deze verloving al langer aan het plannen", vertelde Dina vorige maand aan Entertainment Tonight. “Maar ik was verrast toen er plots een koerier aan m'n hek stond. Soms ben ik bang om naar het hek te gaan, omdat ik alleen ben", klonk het. “Maar toen belde Jesse me op en zei hij: ‘Dina, ik denk dat er iemand aan je hek staat.’ Daarom ging ik kijken. De koerier gaf me een doos. Toen ik het opende, met Jesse op FaceTime, deed hij z'n aanzoek.”

Dat het koppel elkaar nog nooit in het echt gezien heeft, vindt ze geen bezwaar. “We zullen elkaar voor ons huwelijk wel ontmoeten. We zijn geen freaks of gekken. Ik ken hem, hij kent mij. We hebben geen geheimen. Ik houd van hem voor wie hij is. Zo eenvoudig is het. Ik heb me nooit zo verliefd gevoeld. Dit is iets dat God ons gegeven heeft. Het is groter dan ons. De manier waarop het gebeurde is misschien niet organisch gegroeid, maar het is onze manier."

En Dina heeft heel wat om naar uit te kijken, zegt ze: “De seks gaat nog beter zijn. Dat is gewoon zeker. En als ‘t goed zit, dan weet je het gewoon.”

Dina is van plan om haar kinderen - dochters Lindsay (34) en Aliana (26) en zonen Michael (32) en Cody (24) - in te schakelen voor haar huwelijk. “Lindsay en Ali worden m'n bruidsmeisjes, want het zijn allebei engelen. M’n jongens zullen me samen naar het altaar begeleiden. Ze zijn er allebei voor me geweest, en het zijn geweldige mannen. Zo lief tegen hun vrouwen. Ik verzin het niet.” Spijtig nieuws trouwens voor Lindsay, die haar muziekcarrière nieuw leven wil inblazen, maar ze zal niet mogen zingen op het huwelijk: “Als er iemand zingt, dan zal het Aliana zijn.”

