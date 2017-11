Malia Obama geniet van het studentenleven, al kussend gespot met nieuw vriendje MVO

06u57 0 Instagram Malia Obama beleeft de tijd van haar leven op de unief. Celebrities Voormalig presidentsdochter Malia Obama studeert aan de universiteit van Yale. Het studentenleven laat ze daar zeker niet aan zich passeren. Zopas nam ze een kijkje bij een sportwedstrijd én de bijhorende afterparty. Daar werd ze al kussend gespot.

Malia heeft op de unief duidelijk ook een nieuw vriendje aan de haak geslagen, met wie ze te gast was op een 'tailgate party', een feestje dat traditiegetrouw wordt georganiseerd rondom geparkeerde auto's. Eerder al werd ze feestend, rokend en met een waterpijp gefotografeerd. Hopelijk is mama Michelle wél blij met deze foto, want dat al roken keurde ze uiteraard af.

Malia Obama Kissing, Tailgating at First Harvard-Yale Game https://t.co/aNTe7uAoSm TMZ(@ TMZ) link