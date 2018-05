Maker Avicii-documentaire schrijft emotionele brief met verwijten aan muziekindustrie MVO

17u19 10 Celebrities Levan Tsikurishvili (34) had nooit verwacht dat zijn documentaire over de Zweedse dj Avicii zo snel zo populair zou worden. Hij had dan ook nooit verwacht dat hij zo snel al afscheid zou moeten nemen van een vriend waarmee hij meer dan 4 jaar doorbracht. In een emotionele brief verwijt hij de muziekindustrie dat ze Avicii nooit begrepen heeft.

Tim Bergling, beter bekend als Avicii, stapte op 20 april uit het leven. Documentairemaker en goede vriend Levan bleef verslagen achter. Deze week schreef hij een emotioneel geladen brief aan de overleden dj, waarin hij een deel van de schuld bij de muziekindustrie lijkt te leggen.

Warm hart

"Zij zullen nooit begrijpen wie jij écht was", klinkt het. "Ze waren niet slim genoeg voor je. Jij was de meest intelligente en loyale persoon die ik ooit ontmoet heb in deze oppervlakkige industrie. Ik bewonder je en zal je oprechte, nederige persoonlijkheid nooit vergeten, want die heb ik nog nooit bij iemand anders gezien. Nooit heb je iemand beoordeeld op basis van andermans mening. Je liet anderen zelfs geen kwaad spreken over iemand die niet aanwezig was om zichzelf te verdedigen."

Zo herinnert de filmmaker zich ook een hartverwarmend verhaal over hun reis naar Madagascar. "Ik weet nog goed toen je gebeten werd door een ringstaartmaki en kapot ging van de pijn, maar toch was je niet kwaad op dat dier en wilde je het beschermen. 'Hij kon er niet aan doen, hij dacht dat mijn vinger een deel van het eten was dat ik hem gaf', zei je."

Fantastische nachten

"Ik ben zo dankbaar voor alles dat we samen hebben meegemaakt en alles dat je voor mij hebt gedaan", gaat hij verder. "Voor alles dat je me geleerd hebt, al het werk dat we samen hebben afgerond. Voor de wekenlange creatieve gesprekken én de ruzies daarover, die altijd uitdraaiden in iets geweldigs. Fantastische nachten, altijd maar lachen, de documentaire die we samen hebben gemaakt en die niemand koud liet. Ik mocht je beste vrienden filmen, die alles voor je betekenden, en ze werden al snel mijn beste vrienden. Je hebt me een wereld getoond die ik niet kende voor ik jou ontmoette en ik heb de vele kansen die ik vandaag nog steeds krijg aan jou te danken."

"Ik zal altijd trouw blijven aan jou en jouw waarden, niets is veranderd op dat gebied. Voor altijd zal ik je in mijn hart dragen, tot ik zelf sterf, en je hopelijk ontmoet op de betere plaats waar jij nu bent. Ik hou van je en mis je, Tim!"

