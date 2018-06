Make-uploze Ariana Grande is onherkenbaar op de cover van Vogue KDL

05 juni 2018

15u55 0 Celebrities Na de bomaanslag tijdens haar concert in Manchester op 22 mei vorig jaar waarbij 22 mensen het leven lieten, trok Ariana Grande (24) zich bijna een jaar terug uit de muziekwereld. Nu ze helemaal terug is met nieuwe muziek, krijgt ze dan ook heel wat aandacht in de pers. Zo siert ze deze maand de cover van de Britse Vogue, alleen kunnen maar weinig mensen haar daarop herkennen.

Ariana liet haar kenmerkende hoge paardenstaart, die nu blond is in plaats van bruin, en zwarte eyeliner achterwege en poseerde net erg naturel voor de fotograaf van het magazine. Toen Ariana de foto op Instagram deelde, regende het meteen complimenten over haar natuurlijke schoonheid. Zo reageerde Katy Perry dat ze Ariana nog nooit zo gezien had.

PTTS

Ook in het bijhorende interview laat de zangeres in haar ziel kijken. Ze vertelt er over het afgelopen jaar en wat ze voelde na de aanslag tijdens haar concert. "Ik haat het om toe te geven maar waarschijnlijk klopt het dat ik een posttraumatische-stressstoornis heb", aldus Ariana, als ze gevraagd wordt of haar duizeligheid en angsten geen signalen van PTSS zijn. "Dat is wat iedereen tegen mij zegt. Het is moeilijk om er over te praten omdat zoveel mensen zulke grote, enorme verliezen hebben geleden. Maar ja, het is echt waar. Ik ken al die families en mijn fans en iedereen heeft er last van."

Bij de aanslag in Manchester in mei vorig jaar kwamen 22 mensen om en raakten honderden mensen gewond. Arianas nieuwste single 'No Tears Left to Cry' is een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag.

Reflecting on the year that changed everything, @arianagrande covers the July issue of @britishvogue, shot by @craigmcdeanstudio and styled by @kphelan123, wearing @chanelofficial, and interview by @gileshattersley. Hair by @chrisappleton1 and make-up by @markcarrassquillo, manicure by #NatalieMartins. On newsstands Friday 8 June. Een foto die is geplaatst door null (@britishvogue) op 04 jun 2018 om 18:05 CEST

thank you @britishvogue ♡ I don’t even know where to begin to express my love and gratitude @edward_enninful ☁️ shot by @craigmcdeanstudio love n thanks to @kphelan123 @chrisappleton1 @markcarrasquillo Een foto die is geplaatst door null (@arianagrande) op 04 jun 2018 om 18:01 CEST