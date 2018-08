Maisie Williams doet speculeren: "Angstaanjagend nieuw powerkoppel in seizoen 8 van 'Game Of Thrones'" MVO

13u49 1 Celebrities 'Game Of Thrones' actrice Maisie Williams (21) heeft een interessant nieuw detail onthuld over het 8ste en laatste seizoen van de serie. Zo zal er volgens haar een angstaanjagend nieuw powerkoppel gevormd worden.

De actrice, die Arya Stark speelt in de reeks, liet zich tijdens een radioshow van BBC ontvallen dat we mogelijk met een nieuw powerkoppel te maken zullen krijgen. Daarmee reageerde ze op de geruchten dat personages Cersei Lannister en de duivelse Night King samen zouden gaan werken.

"In het echt ziet de Night King er best goed uit! Het is een stuntman genaamd Vlad. Hij heeft een hele mooie - euh - botstructuur," grapte ze.

'Game Of Thrones' keert terug naar het kleine scherm in de eerste helft van 2019.