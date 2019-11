Madonna zegt concerten af door "overweldigende pijn" MAC

29 november 2019

00u00 0 Celebrities Poplegende Madonna (61) heeft drie concerten van haar 'Madame X'-tournee moeten afzeggen vanwege "overweldigende pijn". Ze schrapt de concerten van morgen, zondag en maandag in het Wang-theater in de Amerikaanse stad Boston.

"Vergeef ons alstublieft deze onverwachte wending", schreef de Amerikaanse zangeres gisteren op Instagram. "Elke avond mijn show brengen geeft me zoveel vreugde. Ze afzeggen is een soort straf voor mij. Maar de pijn is zo overweldigend. Ik moet uitrusten en de adviezen van de artsen volgen. Daardoor kan ik sterker terugkomen en de 'Madame X'-reis met jullie allen verderzetten." In haar mededeling gaf ze geen details over de aard van de pijn.