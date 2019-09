Madonna verveelt zich dood: “Ik heb geen vrienden en ben altijd alleen” KD

23 september 2019

15u00

Bron: Metro/The Sun 1 Celebrities Popsensatie Madonna (61) verveelt zich. De zangeres verkaste in 2017 naar Portugal om de voetbaldromen van haar zoon waar te maken, maar daar heeft ze nu een klein beetje spijt van. “Ik zit hier godganse dagen alleen zonder vrienden en ik verveel me echt kapot”, bekent de wereldster.

In 2017 verhuisde Madonna met haar gezin naar Lissabon omdat zoon David (ondertussen 13) dan zou kunnen voetballen bij de jeugdploeg van zijn favoriete team Benfica. Volgens de Britse krant The Sun is de blondine nu helemaal klaar met Portugal en wil ze haar landgoed het liefst van al kwijt. “Madonna is nog tot maart 2020 op tournee, dus ze brengt toch niet veel tijd door in haar woonst. David heeft nog wat schoolverplichtingen in Portugal, maar Madonna is daar nu al even niet meer”, vertelt een bron aan de krant. “Ik denk niet dat ze terug wil keren naar dit gebied.”

Tijdens een optreden in New York liet Madonna zich nog niet zo heel lang geleden ook al ontvallen dat ze niet plant om haar oude dag in het Europese land te spenderen. “Ik ben verhuisd naar Lissabon om een voetbalmoeder te zijn, dat wilde ik echt. Ik dacht dat het avontuurlijk zou zijn. Maar ik ben altijd alleen, zonder vrienden en ik verveel me”, klonk het openhartig. Naar alle waarschijnlijkheid mist de ster ook haar twee oudste kinderen die niet meer bij haar wonen omdat ze een verhuis naar Portugal niet zagen zitten. Lourdes (22) bleef achter in de VS, haar jongere broer Rocco (19) woont samen met zijn vader en diens nieuwe partner in Groot-Brittannië.