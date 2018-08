Madonna verhuisde naar Portugal omdat ze zich niet meer thuis voelde in Amerika TDS

02 augustus 2018

20u01

Bron: ANP 0 Celebrities Madonna is niet alleen voor de voetbalcarrière van haar zoon in Portugal gaan wonen. Ze heeft de Verenigde Staten ook verlaten vanwege het politieke klimaat. Dat zegt de zangeres in een interview met Vogue Italia.

De 60-jarige Madonna is een uitgesproken tegenstander van president Donald Trump en hoewel ze hem niet noemt, lijkt ze wel te duiden dat zijn politiek mede verantwoordelijk is voor haar besluit om te emigreren. "Ik had het gevoel dat we aan een verandering toe waren en ik wilde even weg uit Amerika - zoals u weet gaat het momenteel niet zo best met het land. Niet dat er door weggaan uit Amerika iets verandert", aldus de zangeres.

De popster heeft zich geregeld fel uitgesproken tegen president Trump. Zo liep zij na zijn verkiezing mee in protestmarsen en zong ze een protestsong. In een reactie noemde Trump haar 'walgelijk'.

Een jaar geleden verhuisde Madonna met haar vijf kinderen naar Portugal, waar haar zoon David Banda een voetbalopleiding volgt bij het grote Benfica. De diva had voor haar gezin een villa van enkele miljoenen gekocht in Sintra, niet ver van Lissabon.