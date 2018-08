Madonna toont haar ondergoed in onthullende selfie MVO

30 augustus 2018

14u11 0 Celebrities Madonna vierde zopas haar 60ste verjaardag, maar ze voelt zich nog even goed over haar lichaam als in haar jonge jaren. Op Instagram Stories deelde ze een onthullende foto, waarop ze te zien is in een doorschijnend onderbroekje.

Het kanten ensemble laat niet veel aan de verbeelding over. Bij de foto deelde ze de hashtag #smokedglass, waarmee ze wil zeggen dat de spiegel niet écht vuil is, maar dat hij er zo hoort uit te zien. Wat er te zien is ín de spiegel, laat ze voor zichzelf spreken.

Het kiekje is ondertussen offline gehaald, maar veroorzaakte op 24 uur tijd toch enige commotie. Madonna, die al wel vader in opspraak kwam vanwege het delen van intieme foto's, trekt zich er echter niets van aan.