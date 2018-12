Madonna stookt ruzie met Lady Gaga weer op: “Als je de stilte niet kan verbeteren, zeg dan gewoon niets” TK

04 december 2018

10u15

Bron: Page Six 0 Celebrities Madonna heeft op Instagram uitgehaald naar haar aartsrivale Lady Gaga. Daarmee heeft ze de ruzie tussen hen beiden, die al sinds 2012 aan de gang is, nieuw leven ingeblazen.

De intussen 60-jarige Madonna is niet te spreken over de interviews die Lady Gaga de afgelopen maanden gaf naar aanleiding van haar film ‘A Star Is Born’. Gaga deed daarbij meermaals dezelfde uitspraak: “Er kunnen 100 mensen in een kamer staan, en 99 van hen zullen niet in je geloven. Maar je hebt maar één iemand nodig die je een kans geeft en zo je leven verandert.” Ze doelde daarmee steeds op acteur Bradley Cooper, die de film regisseerde en haar de hoofdrol gaf.

Queen Madge vindt dat Gaga daarmee een van haar eigen uitspraken plagieerde. In de jaren ‘80 liet ze zich ontvallen dat ‘er 100 mensen in een kamer kunnen staan en als 99 van hen zeggen dat ze het goed vonden, dan zal ik mij enkel die ene persoon herinneren die het niet goed vond’. Niet helemaal hetzelfde als de boodschap van Gaga, maar volgens Madonna heeft haar concullega zich duidelijk op haar uitspraak gebaseerd. Ze postte dan ook een clipje van haar interview op Instagram Stories (die ze intussen alweer verwijderd heeft) en haalde uit naar de ster in niet minder dan twee Instagramposts. De eerst is een foto van zichzelf met het bijschrift ‘Don’t F*ck With Me Monday’, en de tweede post is een filmpje waarin ze onder meer haar middelvinger opsteekt. “Ik heb het allemaal al eens eerder gehoord”, schreef ze erbij. “Woorden zijn goedkoop. Als je de stilte niet kan verbeteren, zeg dan gewoon niets. #SorryNotSorry”.

Bewondering

Madonna en Lady Gaga liggen al sinds 2012 met elkaar in de clinch. Toen beschuldigde Madge, zoals Madonna soms genoemd wordt, haar al van plagiaat: “Ik denk dat Gaga veel naar mij verwijst in haar werk. Toen ik ‘Born This Way’ op de radio hoorde, vond ik dat toch heel bekend klinken.” Volgens Madonna lijkt het nummer op ‘Express Yourself’.

Gaga hield zich lang op de vlakte, maar haalde in 2016 in een interview zelf uit naar Madonna. “Zij en ik zijn heel verschillend", klonk het toen. “Ik speel verschillende instrumenten en schrijf mijn eigen muziek. Ik zit uren per dag in een studio. Ik ben producer, ik ben een schrijver. Wat wij doen is heel verschillend.” In haar documentaire op Netflix, die in 2017 verscheen, probeerde ze de plooien wel glad te strijken. “Ik bewonder haar nog steeds, wat ze ook van mij mag denken.”