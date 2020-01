Madonna schrapt weer concerten MVO

31 januari 2020

20u52 1 Celebrities Madonna moet weer optredens van haar Madame X-tournee afblazen. De 61-jarige zangeres heeft haar shows op 4 en 11 februari in Londen geschrapt.

De Queen of Pop kampt met meerdere blessures en kan daardoor niet drie avonden achter elkaar het podium beklimmen en door deze shows te annuleren, hoeft ze dat niet meer. “Drie shows op rij is te veel voor mijn lichaam en mijn dokters staan erop dat ik na elk concert een dag vrij neem, maar ik heb het idee dat ik wel twee shows kan doen en dan kan rusten”, laat Madonna vrijdag weten op Instagram. “Het is een wonder dat ik het zo lang heb uitgehouden, maar dat komt vooral doordat ik zes uur per dag fysiotherapie doe.”

De zangeres blies de afgelopen maanden al meerdere concerten af. Ook vorige week schrapte ze meerdere shows in Lissabon.