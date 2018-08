Madonna reageert op kritiek na "egoïstisch eerbetoon" aan Aretha Franklin LVA

22 augustus 2018

02u34

Bron: BuzzE 0 Celebrities Madonna heeft flink wat kritiek over zich heen gekregen na haar speech over Aretha Franklin tijdens de MTV VMA's. Volgens veel kijkers ging de toespraak namelijk voornamelijk over haarzelf, in plaats van over The Queen of Soul. Madonna werd onder meer uitgemaakt voor narcist en had ze Aretha meer 'shine' moeten geven. Volgens The Queen of Pop steekt het allemaal heel anders in elkaar, zo laat ze weten op Instagram.

"Even voor de duidelijkheid: ik was door MTV gevraagd om de Video van het Jaar te presenteren! En toen vroegen ze me om wat anekdotes te delen over mijn loopbaan die gelinkt waren aan Aretha Franklin. Ik heb een deel van mijn 'reis' uitgelegd en dank Aretha voor haar inspiratie tijdens deze reis. Het was absoluut geen eerbetoon, want dan had ik aan 2 minuten echt nooit genoeg gehad tijdens zo'n drukke awardshow. Ik zou haar nooit genoeg eer kunnen bewijzen in een dergelijke situatie. Helaas hebben sommige mensen een korte spanningsboog en oordelen ze razendsnel. Ik hou van Aretha, R.E.S.P.E.C.T.! " aldus Madonna.

Ook deze woorden van Madonna maakten weinig indruk op haar volgers, die veelal vernietigend reageerden. "Je wordt met het jaar meer onuitstaanbaar. Verdwijn alsjeblieft, zodat we naar je oude hits kunnen blijven luisteren zonder dat je aan het egotrippen bent," schreef iemand.

Een ander voegde daaraan toe: "Eens temeer laat je weer zien hoe knettergek je bent. Je zielige speech ging alleen maar over jezelf. Maar we weten allemaal hoe irrelevant je bent met de stomme teksten die uit je mond komen. In plaats van een eerbetoon brengen aan een vrouw die de weg heeft vrijgemaakt voor jou en vele anderen, laat jij alleen maar zien hoe sneu, egoïstisch en gek op jezelf je bent."