Madonna onder vuur voor arrogante houding tijdens 'Graham Norton Show'

16 juni 2019

11u48

Bron: Metro UK 10 Celebrities Madonna’s verschijning in de ‘Graham Norton Show’ is in Groot-Brittannië niet ongemerkt voorbij gegaan. De zangeres (60) krijgt veel kritiek op haar houding, en wordt door kijkers als arrogant bestempeld. Vooral de manier waarop ze tegen acteur Ian McKellen (80) deed, kon niet door de beugel, vinden velen.

Het begon al toen Madonna binnenwandelde en op rode sofa moest gaan zitten naast regisseur Danny Boyle en acteurs Lily James en Himesh Patel. De zangeres wierp op dat ze “het niet gewoon was om een sofa te delen”, waarna ze presentator Graham Norton vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was met zijn kostuum. Toen Norton haar vervolgens enkele vragen wilde stellen over de voetbalcarrière van haar zoon David, leek ze afgeleid, vroeg ze hem meerdere keren om de vraag te herhalen en deed ze haar verwarring af met een klein lachje: “Mijn medicatie werkt nog niet”.

Maar voor veel kijkers werd het pas écht ongemakkelijk toen sir Ian McKellen erbij kwam. Toen Norton vroeg of de befaamde acteur, bekend van onder andere ‘Lord of the Rings’, en Madonna elkaar al ontmoet hadden, antwoordde de zangeres: “Hebben we elkaar al ontmoet? Ik denk het niet.” Waarop McKellen haar eraan herinnerde dat ze elkaar wel degelijk al eens gezien hadden, tijdens een evenement voor het goede doel. Maar Madonna gaf niet thuis, en bleef volhouden dat ze de acteur niet kende. Later vertelde McKellen over een feest dat georganiseerd was voor zijn 80ste verjaardag en hoeveel mensen er vanuit Los Angeles overgevlogen waren om erbij te zijn. Madonna viel hem daarbij snel in de reden: “Ik was het in ieder geval niet.” Waarop McKellen lachte: “Jij was niet uitgenodigd omdat je niet meer weet dat we hebben samengewerkt.”

Op sociale media regende het in ieder geval verontwaardigde commentaren. Een gebruiker schreef: “Ik werd wakker en was nog steeds aan het huiveren over Madonna bij ‘Graham Norton’.” Iemand anders zei: “Hoe ongemakkelijk ziet Madonna eruit op de sofa bij ‘Graham Norton’ nu ze niet in het middelpunt van de belangstelling staat en moet doen of ze geïnteresseerd is in de carrière van anderen?” En een zekere Robert schrijft: “Hoe ongelooflijk onbeleefd is Madonna? Sir Ian is een acteerlegende en ze behandelt hem alsof hij niemand is. Wat een verachtelijk gedrag.” Ook televisiepresentator Piers Morgan, nooit vies van een controverse, deelt zijn mening: “Madonna tijdens ‘Norton’: onbeleefd, verwaand, onaangenaam en ziet er belachelijk uit.”

Deze aflevering van ‘The Graham Norton Show’ wordt bij ons op vrijdag 21 juni op CAZ uitgezonden.

How uncomfortably does Madonna look on Graham Norton’s sofa, not being centre of attention and having to feign interest in the careers of others. Dave Vitty(@ davidvitty) link

Madonna on Norton: rude, vain, obnoxious & looked ridiculous. pic.twitter.com/Y40kYH0tWe Piers Morgan(@ piersmorgan) link

How bloody rude is Madonna on Graham Norton, Sir Ian an acting legend and she treated him like he was a nobody, despicable behaviour. Robert(@ Gblrobr) link