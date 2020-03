Madonna onder vuur nadat ze naakt in bad gedachten deelt over corona LOV

23 maart 2020

11u00

Bron: ANP 3 Celebrities Madonna vond er zondagavond niets beter op dan in haar badkuip te kruipen om haar gedachten rond het coronavirus te delen. Dat viel niet bij alle fans in goede aarde. De 61-jarige zangeres stelt in een video op Instagram onder meer dat het virus iedereen even hard treft.

“Covid-19 kijkt niet naar hoe rijk je bent, hoe beroemd je bent, hoe grappig je bent, hoe slim je bent, waar je woont, hoe oud je bent en wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen”, aldus Madonna naakt vanuit haar badkuip. “Het stelt iedereen gelijk voor de wet. Wat er zo vreselijk aan is, is wat er zo goed aan is.”

De ‘Vogue’-zangeres probeert haar gedachten uit te leggen: “Wat er zo vreselijk aan is, is dat het ons allemaal gelijk maakt. En wat er zo mooi aan is, is dat het ons allemaal gelijk maakt.” Ze vervolgt: “Zoals ik altijd zei aan het einde van mijn lied ‘Human Nature’: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En als het schip ten onder gaat, gaan we allemaal ten onder.”

Zonder kleren

Veel volgers hadden kritiek op de zangeres omdat ze het niet eens waren met het idee dat corona mensen met veel geld even hard raakt. “Armere mensen kunnen niet werken, dus hoezo zouden zij het niet zwaarder hebben?” In de comments werd ook aangehaald dat rijke en beroemde mensen meer getest zouden worden op het virus dan anderen. Anderen vonden de video in z'n geheel ongepast: “Had je dat niet kunnen vertellen met je kleren aan?”, vraagt een van haar volgers. “Dit zijn serieuze tijden, daar hoort kleding bij.”

Eerder deze maand moest Madge ook een aantal van haar laatste concerten in Europa annuleren vanwege het coronavirus. Haar optredens in Parijs op 10 en 11 maart werden afgelast.