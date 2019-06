Madonna kritisch voor Instagram: “Het is gemaakt om je slecht te doen voelen” SD

15 juni 2019

16u28

Bron: The Sun 0 Celebrities Ze mag dan zelf bijna 14 miljoen volgers hebben op Instagram, toch is Madonna (60) helemaal geen fan van de sociale netwerksite. Dat vertelt ze in een interview met The Sun.

“Je raakt verstrikt in het vergelijken van jezelf met andere mensen", vertelt Madonna in het interview over de sociale netwerksite Instagram. “Moet ik zo zijn, me zo gedragen, er zo uitzien? Zal dat me succesvoller of populairder maken? Mensen zijn een slaaf om de goedkeuring van anderen te winnen. Ik weiger om de knie te buigen voor conventies en voor wat de gemeenschap van mij als vrouw verwacht. Ik denk dat Instagram gemaakt is om je slecht te doen voelen.”

Nogal verwonderlijk voor iemand die bijna 14 miljoen volgers heeft op Instagram en de website regelmatig gebruikt, al vindt Madonna dat zelf niet zo vreemd. “Ik heb het geluk dat ik al een leven als artiest had voor de telefoon en Instagram en sociale media hun intrede deden. Ik had tijd om me te ontwikkelen als artiest en als mens zonder de druk van het oordeel van andere mensen of zonder me te vergelijken met anderen.” En ze voegt eraan toe: “Deze cultuur van sociale media bepaalt het leven van mensen, en daardoor wordt het moeilijker voor beroemdheden om bij hun standpunt te blijven en zichzelf te blijven.”

Madonna vertelt ook nog dat ze haar 22-jarige dochter, Lourdes, op het hart drukt om “te stoppen met zo druk bezig te zijn met hoe ze eruit ziet en met hoe mensen haar vergelijken met mij. Ik heb medelijden met jonge mensen die nog geen kans hebben gehad om hun karakter te ontwikkelen en uit te zoeken wie ze willen zijn.”