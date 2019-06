Madonna krijgt kaarten nieuwe tournee niet verkocht TDS

13 juni 2019

00u00 0 Celebrities Vroeger vulde Madonna (60) moeiteloos grote stadions, nu slaagt The Queen of Pop er zelfs niet in om kleine zalen uitverkocht te krijgen. Op 12 september begint de zangeres aan haar 'Madame X'-tournee in New York en daarvoor zijn nog honderden kaarten beschikbaar, terwijl ze al meer dan een maand te koop zijn.

Goedkoop zijn de tickets evenwel niet. Het BAM Howard Gilman Opera House in Brooklyn biedt kaarten aan tussen de 195 en 315 euro per stuk. Bij concertpromotor Live Nation horen we dan weer dat er nog kaarten te koop zijn "omdat er extra shows zijn toegevoegd".

Madonna kondigde op Instagram aan dat haar album 'Madame X' morgen uitkomt. Het zou volgens critici het "meest bizarre" album zijn dat de zangeres ooit heeft ingeblikt, "een maf samenraapsel van allerlei stijlen".