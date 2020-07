Madonna kreeg zelfs klappen van de knuppel: deze Hollywood-scheidingen doen oorlog tussen Johnny Depp en Amber Heard verbleken

Celebrities

eze vechtscheidingen uit Hollywood doen de oorlog tussen Johnny Depp en Amber Heard verbleken.

Het houdt maar niet op met het moddergooien tussen Johnny Depp (57) en Amber Heard (34). In de rechtszaak van de acteur tegen de Britse tabloidkrant The Sun worden alle mogelijke getuigen en bewijzen in de strijd geworpen, al is het lang niet de eerste keer dat beroemdheden hun ex zo hard als mogelijk willen treffen. Zo ging Sandra Bullock er na haar scheiding met alle bezittingen vandoor, bedreigde Mel Gibson zijn ex-vrouw met de dood en werd Madonna vastgebonden en geslagen met een baseballknuppel. Kortom: d