Madonna: "Ik ben positief getest op antilichamen tegen corona"

01 mei 2020

18u33

Bron: ANP 0 Celebrities Madonna (61) heeft in haar meest recente ‘quarantainedagboek’ goed nieuws voor de kijkers. De 61-jarige zangeres zegt in een video op Instagram positief getest te zijn op antilichamen tegen het coronavirus.

Vanuit een donkere kamer vol kaarsen vertelt de zangeres dat ze onlangs een test heeft gedaan. “Ik ontdekte dat ik de antilichamen heb, dus morgen ga ik een lang ritje maken in de auto. Ik draai het raam naar beneden en adem de Covid-19-lucht in.”

Madonna stuurt haar volgers al weken updates over hoe zij de coronacrisis beleeft. Niet al haar zogenoemde Quarantine Diaries vielen even goed. Zo kwam ze eerder deze maand onder vuur te liggen omdat ze zei dat iedereen in het zelfde schuitje zit en dat voor het coronavirus iedereen gelijk is. Vooral dat de zangeres die video opnam in bad met dure sieraden om schoot mensen in het verkeerde keelgat.



