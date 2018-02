Madonna geeft het voorbeeld: huishoudartikelen zijn toekomst voor perfect gelaat Jolien Meremans

10 februari 2018

17u59

Bron: The Guardian 0 Celebrities Schoonheidsidealen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. We hebben er alles voor over om dé perfecte look te creëren. Van vorken tot lepels en tandenborstels, alles helpt om de ratrace van een perfect uiterlijk aan te gaan.

Als je dacht dat Madonna niet meer kon choqueren, dan heb je het goed mis. Op Instagram heeft ze een video gedeeld waarin te zien is hoe ze een gezichtsbehandeling met behulp van vorken ondergaat. De zangeres leunt achterover terwijl er met twee vorken over haar wangen en onder haar ogen wordt gewreven door haar schoonheidsspecialiste Tarin Skillets. "Het verstevigt de huid", zegt Madonna.

De vorken leveren kleine stroompjes onder de oppervlakte van de huid met als doel om de gezichtsspieren te versterken en de productie van collageen en elastine te stimuleren. De video bracht heel wat commotie te weeg en volgens veel schoonheidsspecialisten zou het gebruik van zilverwerk dé toekomst van een mooi gezicht zijn.

Jane Lewis, een esthetische verpleegster in de Skin to Love Clinic in St. Albans, ziet een aantal voordelen: "Ze schaven de huid niet af en het stimuleert de doorbloeding."

Als al je vorken in de vaatwasser zitten, zijn er nog enkele andere huishoudelijke producten die kunnen helpen om je gezicht te laten stralen:

Lepels

Lepelmassages zijn aanbevolen door de Duitse arts-schoonheidsspecialist Rene Koch als een manier om overtollig vocht af te voeren, de bloedcirculatie te verbeteren en rimpels te verminderen. "Ik zou dat niet per se aanraden aan mijn patiënten," zegt Lewis, "maar als je naar de besteklade gaat, zou de ronde kant van een lepel het net zo goed doen als een vork. Het gaat allemaal om het creëren van beweging. "Het zou,” zegt ze, “een soortgelijk effect hebben als het gebruik van gelaatsrollen.”

Een tandenborstel

Het gebruik van een tandenborstel met zachte haren om de dode huidcellen te verwijderen (exfoliëren), is in sommige kringen aanbevolen als een manier om acne te genezen en om er jonger uit te zien. "Het zal een beetje lijken op een Clarisonic-borstel die je kunt kopen voor exfoliatie," zegt Lewis. "Als het een elektrische tandenborstel is, krijg je meer trilling en dat zal waarschijnlijk voor een nog beter resultaat zorgen.”

Pepto-Bismol

De beautyblogger Farah Dhukai is een meester in het gebruik van huishoudelijke artikelen op haar huid. Zij beveelt het gebruik van dit antacidummedicijn, een behandeling voor pijn in de maag en in het maag-darmkanaal, aan als een ‘poriënverminderaar’. "Het salicylzuur dat het bevat, verfijnt de poriën, vermindert acne en een vettige huid", zegt Lewis. Omdat het huidirritatie kan veroorzaken, moet het product wel met mate worden gebruikt.

Clingfilm

Een paar jaar geleden werd de schoonheidswereld overspoeld door de Japanse huidvernieuwingsrevolutie, die beweerde dat je gezicht stomen door het in plasticfolie te bedekken (uiteraard met ademhalingsgaten) je zou helpen om een mooie, gladde en verjongde huid te krijgen. De onzuiverheden in het gelaat kunnen worden weggewerkt omdat het warm en vochtig blijft.