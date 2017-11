Madonna gaat de sentimentele toer op op Instagram SB TK

Veel moeders zullen zich erin herkennen: het moment dat je beseft dat je kind volwassen wordt, is niet gemakkelijk. Wereldster Madonna had gisteren zo'n sentimentele bui waarin ze een reeks foto's van dochter Lourdes (21) verzamelde en die vervolgens met haar 10 miljoen Instagramvolgers deelde.

"Ik wens dat de tijd even stil staat. Voor een heel lang moment'', aldus Madonna bij een rits emoticons van hartjes en klokjes. De 59-jarige Amerikaanse zangeres kwam met een uitgebreid compilatiefilmpje, dat begint met een foto van een lachende Lourdes die haar mobiele telefoon vasthoudt.

Verder komen er wat selfies van de brunette en kiekjes van broertje Rocco (17) en de uit Malawi geadopteerde David (11) en Mercy (11) en de vijfjarige tweeling Estere en Stelle voorbij.

Madonna is dol op het delen van foto's van haar kinderen, maar omdat Lourdes - die actief is als model - niet meer thuis woont, komt zij niet vaak in haar instagramtijdlijn voorbij. Op 14 oktober feliciteerde de zangeres van Like a Prayer haar oudste kind met de tekst 'Je zit voor altijd in mijn hart'.

Feeling Sentimental!! 😍♥️😍♥️ Wish that Time Could Stand Still for a Moment. (A Long Moment) ⏱⏰🕰⏲🚫 🙏🏻💙🌈 Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 29 nov 2017 om 15:40 CET

Kleine meisje

Lourdes' vader is de Cubaans-Amerikaanse acteur Carlos Leon (51), die op Cuba woont. Ze werd genoemd naar de bekende bedevaartplaats in Frankrijk. Madonna ontdekte tijdens de filmopnames van de kaskraker Evita dat ze zwanger was. "Ik was in shock, maar bedacht me daarna dat ik twee perfecte dingen op hetzelfde moment kreeg", verklaarde Madonna in 1997 aan Oprah Winfrey tijdens haar eerste interview sinds de geboorte van Lourdes. Haar moeder Madonna Ciccone-Fortin overleed toen ze 5 jaar oud was. "Toen ik in de ogen van mijn kleine meisje keek, voelde het alsof ik genezen was. Ik had geen moeder die ik in de ogen kon kijken, ik herkende mezelf niet in haar."

Op haar 59ste verjaardag afgelopen augustus deelde Madonna een unieke foto van haarzelf en haar kroost. Uit haar huwelijk met Guy Ritchie werd Rocco geboren. In 2008 en 2009 adopteerde ze David en Mercy uit Malawi. Begin dit jaar voegden Stella en Esther, ook uit Malawi, zich bij het samengestelde gezin.

Birthday 🎉🎂🎈🇮🇹♥️ Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 19 aug 2017 om 04:20 CEST

