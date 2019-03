Madonna dan toch niet op het Eurovisiesongfestival DBJ

14 maart 2019

21u06

Bron: ANP 1 Celebrities Het zag er lang tijd naar uit, maar de ultieme droom van elke Eurovisiesongfestivalfan lijkt nu toch in rook op te gaan. Madonna zal waarschijnlijk niet optreden op het Europese muziekfeest. De Israëlische media schrijven nu dat de zangeres zich dreigt terug te trekken vanwege een discussie over de liedkeuze.

Madonna zou een nog onuitgebracht liedje willen zingen dat gaat over de Amerikaanse politiek. Producers van het festival vrezen ophef en hebben haar daarom gevraagd het nummer buiten haar set te willen laten, tot ongenoegen van Madonna. Israëlische media speculeren al enige weken over de mogelijke komst van Madonna, die à la Justin Timberlake in 2016 als interval act op het podium zou komen tussen het tellen van de punten en de daadwerkelijke uitslag. Om haar naar Tel Aviv te lokken zou een bedrag van 1,5 miljoen dollar zijn neergelegd.

