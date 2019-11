Madonna blaast opnieuw shows af vanwege 'overweldigende' pijn Redactie

27 november 2019

23u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het gaat nog steeds niet goed met Madonna. De zangeres, die vorige maand al een concert van haar ‘Madame X’-tournee afblies vanwege een knieblessure, heeft nu zo veel pijn dat ze weer shows moet afzeggen. De 61-jarige Queen of Pop heeft op advies van haar dokter haar optredens in Boston op zaterdag, zondag en maandag geannuleerd, laat ze weten in een verklaring.

Madonna vraagt haar fans haar te vergeven. “Ik geef elke avond met zo veel plezier een show dat het echt voelt als een straf om ze te cancellen, maar de pijn die ik nu voel is overweldigend. Ik moet rust nemen en het advies van mijn dokter opvolgen zodat ik sterker en beter terug kan komen tijdens de rest van mijn Madame X-reis.” De afgeblazen optredens worden niet ingehaald. Fans krijgen hun geld terug.

Vorige maand moest de zangeres al een concert afzeggen in Brooklyn vanwege haar zere knie. Shows in Chicago en San Francisco werden ook verplaatst, maar dat had te maken met problemen met de planning. Haar eerstvolgende show op 7 december in Philadelphia gaat vooralsnog door.

De lichamelijke perikelen van Madonna zijn niet de enige tegenslag tijdens de Madame X-tournee. De zangeres werd begin deze maand ook aangeklaagd door een fan omdat ze twee uur te laat begon in Miami. Madonna zelf leek er niet zo mee te zitten, zo liet ze doorschemeren op Instagram. “Een koningin is nooit laat.”