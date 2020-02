Madonna biedt Harry en Meghan appartement aan: “Het is zo saai in Canada” BDB

04 februari 2020

13u41

Bron: ANP 0 Celebrities Madonna (61) lanceert op Twitter een opmerkelijke oproep naar prins Harry (35) en Meghan Markle (38). “Kom in mijn appartement in New York wonen. Het uitzicht is er fantastisch”, stelt ze het koppel voor.

De Queen of Pop vraagt zich af waarom Harry en Meghan in godsnaam naar Canada verhuisd zijn. De twee hebben daar volgens de popster niets te zoeken. “Het is er zo saai”, vertelt ze in het filmpje.

De hertog en hertogin van Sussex mogen daarom wel in haar woning in New York intrekken. “Het is daar veel leuker. Ik wil mijn appartement in Central Park West graag onderverhuren. Het heeft twee slaapkamers en het beste uitzicht over Manhattan. Het balkon is geweldig”, zo prijst ze aan.

Of Harry en Meghan daar interesse in hebben, is maar de vraag. De twee kozen juist voor Canada omwille van de rust en die zullen ze in New York vermoedelijk niet vinden.

Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? ..................🗽❌ #madamextheatre #thelondonpalladium pic.twitter.com/gIHeFGhCMZ Madonna(@ Madonna) link