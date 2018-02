Madonna alweer onder vuur voor topless foto MVO

20 februari 2018

Madonna is vandaag misschien niet meer de meest prominente zangeres van het moment, maar op sociale media kan ze nog steeds veel hoofden doen draaien. Zo postte ze deze week alweer een topless foto, en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Het is niet de eerste keer dat Madonna een topless foto van zichzelf online plaatst. Enkele weken geleden stuurde ze nog een beeld van zichzelf de wereld in waarop ze niet veel meer droeg dan een handtas, en haar borsten waren uitgekrast met photoshop.

Deze keer toont de foto veel minder bloot, maar toch krijgt de zangeres bakken kritiek over zich heen. "Verkoop je muziek, in plaats van je lichaam", klinkt het bezwarend in de reacties op Instagram. "Je hebt je veel te vaak laten opereren." Anderen nemen het dan weer voor haar op: "Je bent beeldschoon, Madonna, trek je niets aan van wat andere mensen zeggen."

