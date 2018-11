Maddox Jolie-Pitt overweegt studie in Seoul

06 november 2018

Bron: ANP 0 Celebrities De oudste zoon van Brad Pitt en Angelina Jolie wil mogelijk in het buitenland studeren. Volgens Us Weekly kreeg de 17-jarige Maddox onlangs een rondleiding op een universiteit in het Zuid-Koreaanse Seoul.

De tiener reisde met zijn moeder en jongere broer Pax (14) naar het Aziatische land. Daar zou hij een kijkje hebben genomen op de campus van een van de opleidingsinstituten. Angelina pakte de gelegenheid aan om ook een bezoekje te brengen aan de Zuid-Koreaanse minister van justitie, om hem te bedanken voor de opvang van vluchtelingen uit Yemen. De actrice is al jaren ambassadeur van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR.

Naast Maddox en Pax hebben Brad en Angelina nog een zoon, de tienjarige Knox, en drie dochters: Zahara (13), Shiloh (12) en Knox’ tweelingzus Vivienne. Het acteurskoppel ging in 2016 uit elkaar en voert nog altijd een strijd om de voogdij over de kinderen. Volgens TMZ staan de exen in december weer tegenover elkaar in de rechtbank.