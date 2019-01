Macaulay Culkin verdedigt zijn vriendschap met Michael Jackson: “Hij zat meer met mij in dan mijn eigen vader” MVO

16 januari 2019

06u51

Bron: ANP 3 Celebrities Macaulay Culkin vond zijn vriendschap met Michael Jackson heel normaal. Dat vertelde de voormalig kindster dinsdag in een Amerikaanse podcast.

Volgens Macaulay zocht Michael contact met hem op, omdat hij veel van zijn eigen leven terugzag in wat de jonge acteur meemaakte rond het succes van Home Alone. “Er gebeurde heel veel met en rond me, en daar identificeerde hij zich mee.”

Macaulay was destijds een jaar of elf en Michael al begin dertig. “Dat lijkt al snel raar ofzo, maar het was eigenlijk logisch. Uiteindelijk waren we vrienden. Ik had niemand die begreep waar ik doorheen ging, de kinderen op school hadden geen idee. En hij wist precies wat ik meemaakte en wilde er zeker van zijn dat ik me niet alleen voelde. Ik weet dat het voor de rest van de wereld een big deal was, maar voor mij was het een normale vriendschap.”

Vader

De inmiddels 38-jarige Macaulay noemt de in 2009 overleden King of Pop “hilarisch, lief, maf en charmant”. Over zijn vader Kit heeft hij minder positieve dingen te zeggen. “Het was een gemene eikel die nooit vader had moeten worden”, aldus Macaulay, die vertelde dat hij als kind met roedes en riemen werd geslagen door zijn pa. Hij heeft Kit nu zo’n 23 jaar niet gesproken, en heeft daar vrede mee. “Het is gegaan zoals het moest gaan. En ik ben gelukkig.”

Zijn lovende woorden over de overleden zanger komen er na de aankondiging van ‘Leaving Neverland’, een docu-film over het vermeende kindermisbruik van Jackson. Die zal voor het eerst worden vertoond op het Sundance Film Festival.