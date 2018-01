Macaulay Culkin openhartig in zeldzaam interview over Paris en Michael Jackson, en zijn mishandelende vader: "Ik kan je een hoop littekens laten zien..." MVO

24 januari 2018

12u05 2 Celebrities Macaulay Culkin (37) klapt voor het eerst uit de biecht over zijn jeugd en zijn band met de familie Jackson. De voormalig kindacteur, wiens acteercarrière niet veel succes meer kende na 'Home Alone', is normaal gezien erg op zijn privacy gesteld.

Deze week deed hij echter zijn boekje open voor interviewer Marc Macron. De twee bespraken voor het eerst enkele lugubere details uit Culkins jeugd en opvoeding.

Mishandeling

In het interview, dat meer dan een uur duurde, vertelde hij over zijn vader. Hoewel hij nog steeds een goede band heeft met zijn moeder, heeft hij geen enkel contact meer met de man die hem als kind mishandelde. "Ik heb hem een kwarteeuw lang niet meer gesproken," vertelt Culkin. "Maar ik ben zelfs tijdens mijn kinderjaren nooit close met hem geweest. Mijn idee van wat een vader is, of zou moeten zijn, heb ik moeten overnemen van tv-shows en films, omdat ik zelf niet het gevoel heb dat ik een vader heb gehad."

"Hij mocht me gewoon niet graag," haalt Culkin zijn schouders op. "Denk ik... Zelfs voor ik plots beroemd werd. Hij gedroeg zich altijd erg kil tegenover mij. Dat gevoel werd al snel wederzijds. Ik kan mijn vader alleen maar beschrijven als een slechte man: hij mishandelde ons, zowel fysiek als mentaal. Ik kan je een hoop littekens laten zien, als je wil... Hij was gewoon door en door gemeen. Meestal werkte hij zijn woedde vooral uit op mij, maar ja, liever op mij dan op iemand anders."

Verplicht acteren

De scheiding van zijn ouders noemt hij één van de beste dingen die hen ooit is overkomen. "Ik kon eindelijk stoppen met de showbizz. Mijn vader dwong me om te acteren, zodat ik geld in het laatje kon brengen. Ik weet nog dat ik toen dacht: Ik hoop dat je je geld goed verdiend hebt, want er komt er zeker geen meer van mijn kant."

Toch sluit hij een reünie met zijn vader niet volledig uit. "Ik wil de deur niet volledig sluiten, er zit nog vergeving in mijn hart. Maar ik zit er eerlijk gezegd ook niet echt op te wachten. Ik denk ook niet dat hij dat zelf wil. En ik denk al zeker niet dat hij bereid is om de dingen te zeggen die hij zou moeten zeggen."

Paris Jackson

Culkin vertelde ook wat meer over zijn peetdochter, Paris Jackson. "Ik heb een hele goede band met haar. En iedereen mag gewaarschuwd zijn: ik stel me heel beschermend op als het op Paris aankomt. Daarom ga ik ook niet te veel over haar zeggen, gewoon omdat ik zo veel van haar hou. Ik kan wel vertellen dat het erg goed met haar gaat: ze is groot, mooi en slim. Alles zit haar mee."

Ook over haar vader, Michael, wilde hij nog wat kwijt. "Mijn band met Paris springt voort uit mijn goede band met haar vader." Culkin en Jackson ontmoetten elkaar toen Culkin een theatershow opvoerde in New York. "Hij kwam backstage na de show, want hij was erg onder de indruk geweest. Hij hield enorm van dans. Grappig weetje: hij had Donald Trump bij zich op dat moment, want destijds waren dat nog vrienden van elkaar. Michael meende ook dat hij me ergens van kende, dat bleek uit de film 'Uncle Buck' te zijn. Toen 'Home Alone' even later uitkwam, contacteerde hij mij en mijn familie."

Beste vriend Michael

"Hij vroeg of alles goed met me was. Er bestaat namelijk geen zelfhulpgroep voor kindacteurs, zie je," legt Culkin uit. "Hij vroeg of ik bij hem thuis langs wilde komen, of ik hulp nodig had of met iemand wilde praten. Hij was oprecht mijn beste vriend tijdens mijn jeugd. Ik geef toe dat hij mentaal was jonger was dan zijn echte leeftijd, en daarom genoot van het gezelschap van kinderen."

De beschuldigingen rond kindermisbruik, waarmee Jackson later werd geconfronteerd, zijn volgens Culkin niet gegrond. "Ik heb onze interacties nooit als vreemd ervaren. Hij heeft zich nooit misdragen, toch niet naar mij toe. Jong van geest, dat was gewoon wie hij was. Verder zat er niets achter."

Pensioen

De laatste vier jaar woonde Culkin voornamelijk in Parijs. "Ik ben een cliché Parijzenaar geworden," lacht hij. "En tegelijk ook een 30-something die al op pensioen is. Ik leef een goed leven en loop regelmatig rond met een stokbrood onder mijn arm. Meer heb ik niet nodig." In zijn vrije tijd schrijft hij, schildert hij, of gaat hij op café met vrienden.

Hoewel hij tussen 2015 en 2016 nog wel even aan de slag was voor 'The Jim Gaffigan Show', zegt acteren hem niet meer zoveel. "Ik heb pas een podcast opgestart," verklaart hij als Macron hem vraagt waar hij dan wel mee bezig is. "Die heet 'Bunny Ears'. Maar dat is dan ook alles."

Het is duidelijk dat het zijn grootste wens is om samen met zijn huidige vriendin - Brenda Song - een normaal leven te leiden, en de spotlights die op hem gericht zijn langzaam maar zeker te laten uitdoven...

