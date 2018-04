Macaulay Culkin in zeldzaam tv-interview: "Ik weiger resoluut om naar 'Home Alone' te kijken en probeer zo weinig mogelijk buiten te komen tijdens de feestdagen" MVO

Macaulay Culkin is ondertussen al 37, maar hij wordt nog vooral herinnerd als de kleine Kevin uit 'Home Alone'. De film kwam uit in 1990, en nog steeds ontsnapt de acteur niet aan zijn kindster-stempel. "Mensen vragen me nog altijd of ik 'Home Alone' met hen wil kijken", zucht hij.

"Dat vind ik tegelijk vleiend en creepy", lacht de jongeman, die zich de laatste jaren bewust uit de acteerwereld heeft teruggetrokken. Verrassend genoeg maakte hij wel voor de allereerste keer zijn opwachting in 'The Ellen Show', waar hij een zeldzaam openhartig interview gaf over zijn leven na de film.

"Ik kan niet naar die film kijken zoals andere mensen dat doen. Ik zie het verhaal niet, maar ik herinner me dan bepaalde dagen op de set. 'Ah, toen had ik mijn Pepsi achter de zetel verstopt', bijvoorbeeld. Daarom bekijk ik de 'Home Alone'-films echt nooit."

Binnen blijven

Tijdens de feestdagen heeft hij er zelfs moeite mee om over straat te wandelen. "Ja, kerst en nieuwjaar, dat is mijn seizoen he... Dan probeer ik zo weinig mogelijk buiten te komen, en nee dat is geen grapje. Ik probeer echt minder uit te gaan tijdens de winter."

Maar ook tijdens de rest van het jaar achtervolgt zijn bekendheid hem constant. "Het is zowel een zegen als een vloek. Ik kan meteen naar eender welk goed restaurant, zonder reservatie, maar eens ik daar ben staart iedereen me aan. Dan doen ze 'oooooh', omdat ik nog zo hard op Kevin lijk."

Anders behandeld

De typische 'Home Alone'-pose waarbij hij zijn handen tegen zijn gezicht drukt met een geschokte uitdrukking, wil hij absoluut niet doen. "Mensen vragen dat, ja hoor. Maar dan zeg ik gewoon nee, ik ben nu 37, oké? Dat moment is gepasseerd."

Zijn jeugdjaren werden jammer genoeg ook getekend door zijn sterrenstatus. "In het middelbaar werd ik anders behandeld dan anderen. Tja, ik word altijd anders behandeld. Het slimste dat ik ooit heb gedaan was me acht jaar koest houden zodat ze me zouden beginnen vergeten."

Tijdens het interview toont hij zich verrassend open en relaxed, terwijl hij de media nochtans jarenlang ontdook. Hij maakt zelfs grapjes over het begin van zijn carrière: "Ik wilde vroeger balletdanser worden. Nu dans ik nog wel eens met mijn vriendin, maar het ballet heb ik achter me gelaten. Waarom? De pakjes passen me niet meer!"