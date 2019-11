Macaulay Culkin duikt op in reclame voor kerstsokken: “Ik deed het voor het geld” MVO

06 november 2019

15u00 0 Celebrities ‘Home Alone’-ster Macaulay Culkin mag dan al lang opgegroeid zijn, hij is nog altijd een koning van kerst. Dit jaar duikt hij op in een campagne van Happy Socks, om hun kerstcollectie te promoten. Maar nee, zijn voorliefde voor de feestdagen ligt niet aan de grond van dit project: “Ik deed het voor het geld”, geeft hij toe.

Jarenlang liet hij zich niet in het openbaar zien, maar tegenwoordig ziet Culkin er niet meer tegenop om in de media te verschijnen. Al doet hij dat naar eigen zeggen maar met één motief: “Geld ja, als ik eerlijk ben”, haalt hij de schouders op in een recent interview. “Vooral voor het geld.”

Vreemd, want experts schatten dat de acteur vandaag de dag nog zo’n 13,5 miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan.