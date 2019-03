Macaulay Culkin bevestigt: “Michael had een alarm in zijn slaapkamer, dat afging als er iemand in de buurt kwam” MVO

18 maart 2019

17u37

Bron: Telegraaf 2 Celebrities Voormalig kindsterretje Macaulay Culkin (38), die we kennen uit ‘Home Alone’, bevestigde dat Michael Jackson een alarmsysteem op zijn kamer had dat afging wanneer er iemand in de buurt kwam. Dat deed hij al tijdens het proces tegen Jackson in 2005. In de documentaire ‘Leaving Neverland’ verklaart James Safechuck dat Michael dat systeem gebruikte om zijn kindermisbruik te verbergen. Culkin houdt nog altijd vol dat er niets ongepast is gebeurd tussen hem en de popster, maar zijn getuigenis komt wel overeen met de beweringen in de documentaire.

Culkin was jarenlang bevriend met Jackson. Ze leerden elkaar kennen toen ze respectievelijk elf en dertig jaar oud waren. Voor Culkin was Michael een welkome vriend, omdat zijn leeftijdsgenootjes ofwel niet begrepen hoe het was om beroemd te zijn, of net enkel uit waren op de media-aandacht. “Michael begreep dat perfect”, zegt de acteur daar vandaag over. “Hij had exact hetzelfde meegemaakt in zijn jeugd, en had ook als volwassene niet echt vrienden. Onze vriendschap voelde voor mij heel normaal aan. Ik weet dat de rest van de wereld dat anders zag, maar ik kan alleen zeggen hoe ik me erbij voelde.”

Alarm

“Michael heeft nooit ongepaste dingen bij mij geprobeerd”, houdt hij vol, na Jackson al jaren verdedigd te hebben, onder andere tijdens de rechtszaken die tegen hem liepen.

Toch geeft hij toe dat Jackson een vreemd alarmsysteem op zijn kamer had hangen. Dat verklaarde hij ook op het proces tegen Michael in 2005, waar hij een kroongetuige was. “Als iemand de slaapkamer naderde, hoorde je ‘ding-dong’... Er was een soort doorgang gemaakt die was voorzien van een alarm.”

Privacy

Culkin zelf sliep naar eigen zeggen “maximaal tien keer” met Jackson in hetzelfde bed. Eens hij veertien werd, kwam hij niet meer zo vaak bij Jackson op bezoek. Dat is dezelfde leeftijd waarop Safechuck en Wade Robson, die Michael beschuldigen van seksueel misbruik, geen contact meer hadden met Jackson. Culkin ging nog wel een paar keer langs in Neverland op zijn zeventiende. “Maar toen sliep ik op een aparte kamer, omdat ik meer behoefte had aan privacy.”