Mac Miller was al uren dood toen hij gevonden werd

13 september 2018

13u15

Bron: ANP 0 Celebrities De vorige week overleden rapper Mac Miller was al uren dood voordat zijn lichaam in zijn slaapkamer gevonden werd. Dat meldt TMZ op basis van politiebronnen.

Volgens de entertainmentsite was er donderdag een feestje in Mac Millers huis en bleven zijn vrienden tot diep in de nacht hangen. Vrijdag werd de rapper dan rond het middaguur dood teruggevonden. Volgens de politie heeft zich niemand gemeld die hem na donderdagnacht nog levend heeft gezien.

Mac Miller overleed vermoedelijk aan de gevolgen van een overdosis. In zijn woning werden geen sporen van overmatig drugsgebruik gevonden, slechts een klein beetje "wit poeder". De politie vermoedt dat het huis is schoongeveegd om al het bewijs te verbergen.

Het lichaam van Mac Miller werd eerder deze week vrijgegeven. De resultaten van de autopsie laten nog op zich wachten. De lijkschouwer verwacht binnen vier tot zes weken iets te weten.