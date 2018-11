Mac Miller kwam om door overdosis fentanyl en cocaïne TK

05 november 2018

18u06

Bron: ANP 0 Celebrities Mac Miller is overleden aan een mix van fentanyl en cocaïne. Dat blijkt uit het definitieve rapport van de lijkschouwer, dat TMZ in handen kreeg. De rapper, tevens de ex van Ariana Grande, werd op 7 september dood aangetroffen.

De officiële doodsoorzaak van Miller is "een mix van drugs, waaronder fentanyl en cocaïne in combinatie met alcohol", staat in het toxicologisch rapport. Zijn dood was dus het gevolg van een overdosis. Fentanyl is een opiaat dat 30 keer sterker is dan heroïne. De werking ervan is vergelijkbaar met die van morfine. De drug lag ook aan de basis van de dood van onder meer Prince, Tom Petty en Lil Peep.

Miller, wiens officiële naam Malcolm James McCormick was, werd op 7 september dood aangetroffen in zijn slaapkamer. Naast hem lagen een potje pillen en een lege fles drank. Toen de hulpdiensten bij hem thuis arriveerden, was hij al overleden. De rapper ging al langer gebukt onder problemen met drugs. Dat was ook een van de redenen waarom zijn relatie met Ariana Grande op de klippen liep.