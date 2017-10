Maarten Vancoillie gaat naakt De Q-dj verloor een weddenschap MVO

Het zal de laatste keer geweest zijn dat Q-dj Maarten Vancoillie (29) een weddenschap afsloot met de broertjes Coppens. Staf en Mathias stelden hem tijdens zijn radioprogramma verschillende vragen over het menselijk lichaam. Kon Maarten minder dan de helft daarvan beantwoorden, moest hij zich uitkleden voor de camera. En zo geschiedde.

In een leegstaand psychiatrisch ziekenhuis in Bierbeek ging Maarten volledig naakt. “Het gebouw was heel oud en het was er erg koud. De fotograaf had mij de instructies gegeven om enkel losse kledij - lees: geen onderbroek - te dragen vóór de shoot. Toen ik daarna mijn gewone kleren mocht aandoen, kwam ik er wel achter dat ik geen onderbroek bij had”, vertelde Maarten achteraf.

De naaktshoot werd in goede banen geleid door de ervaren Belgische fotograaf Pascal Baetens. Hij won in 2011 de prijs voor het beste Europese fotoboek in de categorie naaktfotografie. De broertjes Coppens kregen alvast een ingekaderd exemplaar. Al vonden ze de bemoeienis van Maartens collega Dorothee Dauwe een beetje jammer. “Dit is een photobomb!" klinkt het bij Staf en Mathias. "Het is wel een grote beker in vergelijking met de foto. We gaan de foto hier op kantoor een plaats geven zodat iedereen goed kan zien dat je al eens graag een koffie drinkt.”

Oordeel vooral zelf over het resultaat.