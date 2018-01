Maarten Bosmans pendelt tussen Tsjechië en Antwerpen voor opnames 'Thuis' MVO

19 januari 2018

09u00

Bosmans is een nieuw gezicht in de populaire één-reeks 'Thuis'. Hij moet er echter heel wat voor over hebben om op de set te staan als Twan, want de acteur pendelt tussen T sjechië en Antwerpen.

Het personage Twan zit momenteel in een lastig parket. Mayra heeft namelijk haar vergiftigde baby omgewisseld met het dochtertje van Twan en Nuria. "Ik had nog nooit in een soap meegespeeld," bekent Bosmans. "Dat was nieuw voor me." Eerder was hij al wel te zien in series als 'Loslopend Wild' en 'Flikken'.

Naast het acteren moet Bosmans ook nog tijd vrijmaken voor zijn gezin, maar dat blijkt niet zo simpel. "Dat heb ik te danken aan mijn 'exotische' echtgenote Zuzana," klinkt het. "Samen met twee van mijn drie kinderen woont ze in Tsjechië. Ik moet dus vaak op en af reizen, al heb ik nog steeds mijn huis in Antwerpen. Een vriend van me verklaarde me gek! Maar eigenlijk valt het goed mee. Als ik om 9 uur 's ochtends in Brussel moet zijn, vertrek ik in Tsjechië om 5 uur. Ik zit maar een uurtje op het vliegtuig. Het zou andere koek zijn mocht ik uit pakweg Portugal komen. Natuurlijk kruipen al die verplaatsingen in de kleren, maar mocht het morgen stoppen, zou ik het zeker missen."