Maaike Cafmeyer begint aan dramaserie: "Mensen zijn van mij geen serieuze rol meer gewend" MVO

12 maart 2018

08u00

Bron: Nieuwsblad 2 Celebrities Maaike Cafmeyer (44) maakte naam voor zichzelf als komedie-actrice, maar waagt zich nu toch nog eens aan een dramaserie genaamd 'De Twaalf', zo schrijft het Nieuwsblad. " Na al die jaren lachen zijn de mensen zoiets niet meer van me gewend."

We kennen Cafmeyer van producties als 'Eigen Kweek' en 'De Zonen van Van As', maar 'De Twaalf' wordt heel andere koek. Het is haar eerste "serieuze" rol in lange tijd, zo zegt ze zelf. "De Twaalf is een dramaserie en draait om een assisenproces", vertelt Cafmeyer in het Nieuwsblad. "Ik speel de centrale figuur, een schooldirectrice die wordt beschuldigd van de moord op de dochter van haar beste vriendin. Het was al enkele jaren geleden dat ik nog eens een ernstige rol heb vertolkt, dus het is iets compleet anders dan wat mensen van mij gewoon zijn."

'De Twaalf' werd geschreven door Bert Van Dael en Sanne Nuyens, die samen eerder al het succesvolle 'Beau Séjour' hebben uitgebracht. "In De Twaalf volgen we het proces van Maaikes personage door de ogen van een twaalfkoppige jury", aldus Van Dael. "Hoe gaan zij om met hun verantwoordelijkheid, het oordelen over de schuld of onschuld van een schooldirectrice? Bij het schrijven van ons verhaal lieten we ons juridisch bijstaan. We hebben gepraat met een openbaar aanklager, een assisenvoorzitter en advocaten om de procedure realistisch weer te geven. Alles samen zijn we er tweeënhalf jaar mee bezig geweest."

Ook Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen, Josse De Pauw, Maaike Neuville en Titus De Voogdt pikken een rol mee in de serie.