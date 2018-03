Lys Assia, winnares van het eerste Eurovisiesongfestival ooit, overleden op 94-jarige leeftijd rvl

20u18 58 Celebrities De Zwitserse zangeres Lys Assia is overleden op 94-jarige leeftijd. Ze overleed in een ziekenhuis in Zurich. Assia won in 1956 de eerste editie van het Eurovisiesongfestival, met het liedje 'Refrain'.

Lys Assia werd in Rupperswil geboren als Rosa Mina Scharer, in 1924, als jongste van 12 kinderen. In de jaren '40 startte ze haar carrière als danseres, om zich later om te scholen tot zangeres.

Lys Assia deed in 1956 mee aan de eerste editie van het Eurovisiesongfestival, in het Zwitserse Lugano. Omdat er maar zeven landen meestreden mocht elk land meedoen met twee liedjes. Lys Assia zegevierde uiteindelijk met het Franstalige liedje Refrain. Toen ze won, was ze niet verbaasd: "Ik was de beste", zei ze. "Ik zag er ook goed uit. En mijn song was het beste, het mooiste van allemaal."

Bekijk hieronder haar optreden op het Eurovisiesongfestival van 1956: