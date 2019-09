Luxueuze levensstijl komt kinderen van David en Victoria Beckham duur te staan TDS

19 september 2019

16u00

Bron: Heat Magazine 1 Celebrities David Beckham (44) zou een topweek achter de rug moeten hebben, gezien hij als één van de winnaars uit de bus kwam bij de GQ Men Of The Year Awards. Aan de zijde van zijn vrouw Victoria en hun oudste zoon Brooklyn woonde Beckham trots de ceremonie bij. Tot de avond overschaduwd werd door scherpe kritiek, nadat de voormalige voetballer opschepte over zijn ‘perfect’ gezin en hij zei dat hij zijn kinderen helpt om een even grote ster te worden als hun vader.

Voor wie intussen de tel kwijt is: David Beckham en Victoria hebben vier kinderen: Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (14) en dochter Harper (8). Het koppel is duidelijk trots op hun kroost, en deinst er ook niet voor terug om dat tijdens interviews in de verf te zetten. “Wat hard werken is? Ik vertel de kinderen dat ze keuzes moeten maken en soms dingen moeten opgeven”, zei Beckham tijdens de awardshow. “Als je vrienden op vrijdagavond uitgaan, kan jij dat misschien niet. Misschien heb je de volgende dag wel tennisles of sta je in een studio een nummer op te nemen, zoals Cruz. Of heb je een fotoshoot, zoals Brooklyn. Dat is waar je focus op moet liggen.”

Zijn uitspraken kregen meteen een enorme terugslag. Veel aanwezigen vonden de Beckham-nakomelingen ‘te verwend’ en verweten hen alles te krijgen wat ze maar willen, zonder daar ooit voor te hoeven werken. “Al die kinderen zijn verwend en hebben geen idee hoe de echte wereld werkt,” merkte iemand op in de zaal. “Brooklyn heeft nog geen dag werk gewerkt in zijn leven en teert op de bekendheid van zijn ouders.” Anderen lieten dan weer weten dat ze David en Victoria ‘hypocriet’ vinden. “Denken ze dat we dom zijn? David en Victoria pronken met hun perfecte en luxueuze leven en verwachten dan dat wij geloven dat ze hun kinderen niet zomaar alles geven.”

Boodschap aangekomen

De kritiek was bijzonder ongemakkelijk voor Brooklyn, die momenteel een drie maanden durende stage loopt bij een gerenommeerde fotograaf, nadat hij zo’n twee jaar geleden zijn studies opgaf. Hoewel hij al gezien werd aan de studio waar hij werkt, is Brooklyn intussen ook al twee keer met zijn ouders op vakantie geweest en wordt hij wekelijks gefotografeerd in het uitgaansleven. Mensen wezen er snel op dat dit niet bepaald het gedrag is van iemand die indruk probeert te maken op zijn werkgever. En die boodschap zou inmiddels ook luid en duidelijk zijn aangekomen bij David en Victoria.

“David ziet Brooklyn doodgraag, maar hij maakt zich zorgen over zijn gedrag en vreest dat de andere kinderen hetzelfde zullen doen. Hij ziet al het gefeest van Brooklyn en vreest dat zijn zoon de weg kwijt is”, zegt een familievriend in de Britse media. “Victoria heeft David gevraagd het rustig aan te doen, maar hij wil dat ze hem hierin steunt. Het is een bron van heel wat frustraties tussen de twee.” Volgens de familievriend heeft Brooklyn amper echte vrienden door zijn gedrag, en komt hij met smoesjes. “‘Het is niet mijn schuld dat ik het leven heb waarin ik ben geboren’, zegt Brooklyn dan. En dat voorbeeld volgen ook de andere Beckhams.”

Intussen zou het hele gezin gebukt gaan onder de kritiek. “David, Victoria en de kinderen staan weer in de vuurlinie, en dat doet hen echt pijn doet. Ze weten dat de kinderen een aantal zaken moet uitzoeken en oplossen, maar ze beschermen hen zo. Ze zijn bang dat het allemaal hun schuld is, omdat ze hen in de schijnwerpers hebben gezet. Ze wilden allebei gezien worden als verantwoordelijke ouders met goed opgevoede kinderen, ondanks hun miljoenen. Maar dat is dus niet het geval. David en Victoria kunnen het zich veroorloven om hun kinderen te geven wat ze willen, maar misschien heeft hun rijkdom wel meer problemen veroorzaakt dan ze ooit hadden kunnen denken.”