Lutgart Simoens mag voor 90e verjaardag eindelijk haar eigen verzoeklijst samenstellen MVO

23 mei 2018

17u30 2 Celebrities Lutgart Simoens (89), ex-radio-omroepster en één van de mooiste radiostemmen van Vlaanderen, wordt op vrijdag 25 mei 90 jaar. Om dat te vieren is er morgen een speciale Lollipop-uitzending op Radio 2. Donderdag 24 mei van 18.00 tot 19.00 uur, zal Lutgart in Lollipop haar eigen plaatjes kiezen.

Na 90 jaar stelt de radiocoryfee dus haar eigen verzoeklijst samen. In 2014, toen de radio 100 jaar bestond, werd Lutgart Simoens uitgeroepen tot populairste radiofiguur. Voor haar populaire verzoekplatenprogramma 'Vragen staat vrij' op zondagavond heeft ze bijna een miljoen brieven gelezen. Legendarisch waren ook de weerbabbels met Armand Pien in haar programma Platenpoets op vrijdagmorgen, historisch haar interview met koningin Fabiola. Op 30 mei 2018 is het precies 25 jaar geleden dat Lutgart de laatste keer 'Vragen staat vrij' presenteerde. Daarna ging ze met pensioen.