Lut Hannes verlaat tijdelijk set van 'Thuis' in strijd tegen borstkanker MVO

13u46 2 Facebook Lut verdwijnt voorlopig uit 'Thuis'. Celebrities De productie van 'Thuis' deelde zonet het volgende nieuws met de fans van de dagelijkse Eén-serie: actrice Lut Hannes, die de rol van Angèle speelt, zal een tijd afwezig zijn. Ze vecht namelijk tegen kanker.

"Eddy zal binnenkort zijn vurige vriendin even moeten missen. Actrice Lut zal de komende maanden behandeld worden tegen borstkanker. De eerste ingreep is gebeurd en nu gaat Lut op weg naar de genezing," klinkt het op de Facebookpagina van 'Thuis'. "Lut, doe dat goed en hou je taai. We zien je over enkele maanden terug op de set, want je Eddy-beertje kan niet te lang zonder jou. Van de hele ploeg hier: dikke kussen."

Ook als haar personage Angèle streed Lut al tegen kanker, helaas krijgt ze nu ook in het echte leven met de ziekte te maken. Niet alleen Lut zelf, maar ook Angèle, het halfzusje van Simonneke, zal erg gemist worden in de show. Samen met Eddy zorgde ze voor een vrolijke, grappige verhaallijn die nu jammer genoeg op pauze gezet zal moeten worden.