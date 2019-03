Luke Perry is begraven in Tennessee Redactie

14 maart 2019

09u14

Bron: AD.nl 0 Celebrities Luke Perry is eerder deze week begraven vlakbij de stad Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee. Dat staat in een overlijdensakte die CNN in handen heeft gekregen.

Perry, die geboren werd in de staat Ohio, had een boerderij in het plaatsje Vanleer in Tennessee. Hier woonde de acteur een groot deel van zijn tijd sinds de jaren '90.

De ‘Beverly Hills, 90210'-ster overleed op 4 maart, nadat hij de week ervoor een beroerte kreeg waarvan hij niet meer herstelde. Zijn overlijden hakte er diep in bij zijn nabestaanden, familie, vrienden en oud-collega's. Op social media werd Perry door velen herdacht, onder andere door ‘Beverly Hills, 90210'-collega's Jason Priestley, Gabrielle Carteris, Tiffani Thiessen en Ian Ziering.

Ook Leonardo DiCaprio, met wie Perry in de film ‘Once Upon A Time in Hollywood’ speelt - de film komt deze zomer uit - treurde om het verlies. “Het was een grote eer om met hem te hebben mogen samenwerken. Luke was een ontzettend aardige vent en bovendien een waanzinnig groot talent," aldus DiCaprio.