Luk Wyns (59) koopt al 25 jaar zijn geluk dankzij radiospotjes Doe-Het-zelfzaak

Luk Wyns (59) koopt al 25 jaar zijn geluk dankzij radiospotjes Sander Van Den Broecke

27 januari 2018

06u37 0 Celebrities Luk Wyns (59) viert volgende maand 25 jaar Gamma-spotjes op de radio. Wat begon als een eenmalig probeersel met de personages uit ‘De Familie Backeljau’, groeide uit tot de langstlopende reclamespot van het land. Gamma zag de verkoop stijgen, Wyns kocht er zijn vrijheid mee. Dank zij het vaste inkomen van Gamma doet hij op artistiek vlak al jaren alleen nog maar zijn zin.

Exact veertig seconden. Zo lang had Luk Wyns vorige woensdag nodig om de nieuwe reclamespot voor Gamma op te nemen. De tekst paste, zoals altijd, op één vel papier. De briefing die hij van Gamma had gekregen, was beknopt: “17 procent korting tijdens de krokusvakantie. Misschien iets met carnaval doen.” Na anderhalve dag denken en schrijven - tussen veel andere bedrijven door - werd het een dialoog waarin Vader, Bompi, Moeder en de kinderen beslissen om zich voor carnaval in doe-het-zelvers te verkleden.

In de studio die Wyns in de tuin van zijn villa in Schoten heeft gebouwd (voor een groot deel met Gamma-geld), leest hij de hele dialoog in één ruk in. Zonder haperen switcht hij van het ene stemmetje naar het andere, na 25 jaar is het voor hem even vanzelfsprekend als ademen. Af en toe herhaalt hij hetzelfde woord, maar dan elke keer met het stemmetje van een ander personage. Die stukjes legt zijn zoon Jonez achteraf op de computer over elkaar, zodat het klinkt alsof de familie Gammermans in koor spreekt. Er kruipt in die montage iets meer tijd dan in de opname, maar een half uur nadat Wyns voor het eerst “Mannekes!” heeft gezegd, is de spot klaar.

Elke maand doet hij dit een keer of twee, nu al 25 jaar. Hoe veel hij er precies heeft opgenomen, weet hij niet, maar hij moet aan ongeveer 400 spots van dertig seconden zitten, samen meer dan drie uur en twintig minuten onnozel gekwebbel en gekibbel waar Vlaanderen maar niet genoeg van krijgt. Nog altijd is de Gamma-spot volgens de metingen van reclameregie VAR één van de populairste bij de luisteraars. En het einde is nog niet in zicht.

Werner Van Gansbeke, de marketingdirecteur van het doe-het-zelfbedrijf, heeft in een interview vorig jaar toegegeven dat hij er bij zijn aantreden in 2010 even aan heeft gedacht om de samenwerking met Wyns stop te zetten - niet uit onvrede, maar om te vernieuwen - maar dat idee smeet hij rap in de vuilbak. De grote baas van Gamma had het hem al eens voorgedaan: na drie jaar samenwerking, in 1996, zegde Eddy Priem het contract met Wyns op. Zes maanden later kwam hij met hangende pootjes terug. De omzet van Gamma was aanzienlijk gedaald, met hoeveel procent werd nooit gezegd.

Om de impact van de spots te schetsen, vertelt Wyns het verhaal van één van de allereerste.

“We maakten reclame voor potgrond. Binnen de kortste keren was die uitverkocht en moest er in Duitsland gegraven worden om nieuwe zakken te kunnen vullen. In die periode heeft zich op bijna elke parking van een Gamma-vestiging in Vlaanderen een ongeval met blikschade voorgedaan: karren vol zakken potgrond die tegen stilstaande auto’s waren gebold. En dat is géén grap.”

“Dat effect hebben we bij mijn weten nooit meer herhaald, maar ik heb ook geen enkele keer gehoord dat een spot niét heeft gewerkt. Het is bijna beangstigend: als Bompi iets aanprijst, staan de mensen op uit hun zetel en gaan ze het halen. Alsof die stemmetjes hen hypnotiseren. (Lacht)”

