Luk Alloo: "De strafste farce die me ooit is overkomen"

Dat Jens Dendoncker geen schaamte kent, kunnen de kijkers al weken vaststellen in 'Hoe zal ik het zeggen?'. Vanavond is Luk Alloo aan de beurt, hij krijgt het flink te verduren.

In 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' helpt komiek Jens met het overbrengen van lastige boodschappen op een onvergetelijke manier. Sandy Tura wil haar man Luk Alloo duidelijk maken dat het niet oké is om in slaap te vallen tijdens een gezellige avond in de bioscoop.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Luk intussen dat hij onder de indruk was. “Ze hebben me serieus bij mijn pietje gehad. Ik was dus met mijn vrouw Sandy Tura naar de film 'Dunkirk' gaan kijken om half elf ’s avonds. Ik kreeg een paar pintjes en een gin-tonic omdat het zogezegd een speciale versie van de film was. Ik viel natuurlijk in slaap en ze hebben van­ alles geprobeerd om mij wakker te krijgen. Acteurs die bellen achter mijn rug, Alloo in mijn oor roepen, een gin-tonic over mijn broek kappen, een hond laten blaffen en de band stoppen in het midden dan de film, bijvoorbeeld. Maar ik had een ­excuus: ik was zo moe na opnames voor mijn programma Alloo in de Nacht.”

“Het was echt goed gedaan, de strafste farce die me ooit is overkomen", aldus de presentator nog. "Ik ben normaal op mijn qui-vive voor zulke dingen, zeker voor mijn privéleven, maar zie, als er al insiders meewerken, dan ben je de pineut natuurlijk. Ik zei tegen Dendoncker: we zien elkaar bij de notaris.”

'Hoe Zal Ik Het Zeggen', is vanavond om 20.30 uur te zien op VTM